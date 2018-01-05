Голів райдержадміністрації та райради в Запорізькій області затримали на хабарі

Керівники Новомиколаївської райдержадміністрації та Новомиколаївської районної ради Запорізької області організували схему з вимагання хабарів у підприємців. Їх затримали під час отримання грошей.

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Голова Новомиколаївської РДА Вікторія Чмельова та голова Новомиколаївської райради Юрій Павленко вимагали від фізичної особи підприємця та отримали 27 тисяч гривень за вирішення питання про виділення земельних ділянок на території району, загальної площею 20 га, під ведення сільськогосподарського товарного виробництва, з подальшим укладанням угоди про її користування терміном на 15 років.

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Під час особистого обшуку у голови Новомиколаївської райради, у останнього виявлено та вилучено частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 7 тисяч гривень.