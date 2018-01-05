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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голів райдержадміністрації та райради в Запорізькій області затримали на хабарі

03:19, сьогодні 447 Читать новость на русском
Отриманий хабар
Отриманий хабар

Керівники Новомиколаївської райдержадміністрації та Новомиколаївської районної ради Запорізької області організували схему з вимагання хабарів у підприємців. Їх затримали під час отримання грошей.

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Голова Новомиколаївської РДА Вікторія Чмельова та голова Новомиколаївської райради Юрій Павленко вимагали від фізичної особи підприємця та отримали 27 тисяч гривень за вирішення питання про виділення земельних ділянок на території району, загальної площею 20 га, під ведення сільськогосподарського товарного виробництва, з подальшим укладанням угоди про її користування терміном на 15 років.

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Під час особистого обшуку у голови Новомиколаївської райради, у останнього виявлено та вилучено частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 7 тисяч гривень.

Теги: Новини України Запоріжжя Хабар ГПУ Корупція
Джерело: 24 Канал
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