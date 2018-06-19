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Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах

Право на правду 499 Читать новость на русском

Ви всі, напевне пам’ятаєте захоплююче шоу, яке три роки тому нам показали українські правоохоронці. Тоді на засіданні Кабінету Міністрів міліцейські слідчі заарештували керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Це було справді вражаюче. На чиновників надягли наручники просто в прямому ефірі і вивели із урядової зали. Словом, все у кращих традиціях Голлівуду.

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Бочковського та Стоєцького звинуватили в тому, що вони погоджували закупівлі пального для служби надзвичайних ситуацій за завищеними цінами. Згодом, слідчі показали виписки з банківських рахунків на Кіпрі, які обидва чиновника відкрили собі, щоб складати туди надприбутки з корупційної оборудки з пальним.

Стоєцький і Бочковський
Стоєцький і Бочковський (зліва направо)

Там назбиралося понад півмільойна доларів. Міністр внутрішніх справ Аваков відзвітував у Facebook, що корупції у вищих ешелонах влади завдано нищівного удару.

Судовий процес над обома заарештованими керівниками ДСНС мав бути багатообіцяючим. Але спочатку суд випустив обох чиновників під заставу, а потім очікування розгляду їхньої справи розтягнулося на довгі, довгі місяці.

Потім, коли справу таки передали до суду, з’ясувалося, що замість доведених документами оборудок з пальним, прокурори їм змінили обвинувачення на менш переконливі епізоди про розтрату грошей при закупівлі металошукачів. Далі ще майже два роки млявих судових слухань без жодного результату і кінця і краю.

Натомість, самі Бочковський та Стоєцький подали зустрічні позови з клопотанням про закриття кримінального провадження і незаконність їхнього звільнення з роботи.

І ось результат: окружний адмінсуд Києва виніс рішення про поновлення обох скандальних чиновників на посадах. І на додачу виплату їм зарплатні за весь час так званого вимушеного прогулу.

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Більше того, Бочковський вже спробував прийти на роботу і приступити до керівництва службою з надзвичайних ситуацій. Втім, на щастя, його не пропустили охоронці.

І вже навіть не обговорюється питання садити чи не садити Бочковського. А пускати чи не пускати його на роботу. Бо з такими судовими рішеннями і зусиллями слідчих вже буде щастям, якщо Бочковський із заступником знову не повернеться на посаду. І щось вже не чути гучних переможних реляцій Арсена Авакова про нищівний удар по корупції у вищих ешелонах влади.

Бочковський Сергій
Екс-очільник ДСНС Бочковський Сергій

І це ще не все. Схожа історія не так давно сталася з іншим ще більш гучним шоу у виконанні підлеглих Авакова та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Рік тому вся країна побачила спецоперацію МВС по затриманню високопоставлених податківців часів Януковича. Сотні озброєних правоохоронців проводили обшуки та затримання по всій країні. Броньовані джипи, спецпризначенці вривалися в дорогі маєтки. Потім, вертольотами та літаками 23-х затриманих чиновників податкової доправляли до Києва, де їм обирали запобіжний захід. 

Шоу справді вдалося на славу і набагато перевершило за рейтингами арешт Бочковсього та Стоєцького. Тоді міністр Аваков заявив, що затримані податківці допомогли сім’ї екс-президента не сплатити в бюджет 95 мільярдів гривень податків. Відтак, їх чекатиме покарання за всією суворістю закону.

Втім, вже наступного дня, Печерський суд Києва почав відпускати скандальних чиновників на волю: кого під особисте зобов’язання, а кого під чималу заставу в десятки мільйонів гривень, яку сплатити корупціонерам такого рівня було цілком по кишені.

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І ось минув рік. Більша частина проваджень по цих податківцях закрита за угодою зі слідством. Деталі цих угод, тобто хто з обвинувачених на що саме погодився, в прокуратурі не розголошують. Решта справ застряла на слуханнях в суді і наразі немає ніякої зрозумілої перспективи, коли будуть винесені по ним вироки. 

Відтак, сумний жарт про спортивну риболовлю українських корупціонерів знову доведеться повторювати: спіймали, показали, відпустили. Напевне, чинне керівництво країни та правоохоронних органів сподівається, що в майбутньому, коли вони відійдуть від влади, з ними вчинять так само. 

Автор: Дмитро Гнап
Теги: Відеоблоги Арсен Аваков Корупція ДСНС Міністерство внутрішніх справ Сергій Бочковський Право на правду
Джерело: 24 канал
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