Голлівудський сексизм: Емілія Кларк і Ліна Хіді розповіли про кастинги у короткометражці

У Мережі опублікували короткометражний комедійний фільм "Leading Lady Parts", який розповідає про гендерну і расову нерівність в кіноіндустії.

У першій серії відео розповідається про голлівудські кастинги, на яких актрис змушують усміхатися, бути "сексуальними, але невинними, худими, але з формами", просять нафарбуватися або роздягнутися, бути молодшими і "білішими".

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У першому епізоді ролі зіграли Емілія Кларк, Фелісіті Джонс, Стейсі Мартін, Ліна Хіді, Джемма Чен, а також Том Хіддлстон та інші.

Режисером фільму стала Джессіка Суейл, а продюсером проекту "Leading Lady Parts" є Джемма Артертон. Вона розповіла, що джерелом натхненням для неї став рух "Time's Up" (захист жінок від сексуальних домагань і дискримінації).

За словами актрис, які взяли участь у зйомках, вони зустрічали подібне ставлення на прослуховуваннях – від них вимагали роздягнутися або скинути вагу.

Так, у фіналі головну роль віддають білому чоловіку.

Дивіться відео: короткометражка "Leading Lady Parts"