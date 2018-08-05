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Голлівудський сексизм: Емілія Кларк і Ліна Хіді розповіли про кастинги у короткометражці

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Емілія Кларк
Емілія Кларк / Фото з відкритих джерел

У Мережі опублікували короткометражний комедійний фільм "Leading Lady Parts", який розповідає про гендерну і расову нерівність в кіноіндустії.

У першій серії відео розповідається про голлівудські кастинги, на яких актрис змушують усміхатися, бути "сексуальними, але невинними, худими, але з формами", просять нафарбуватися або роздягнутися, бути молодшими і "білішими".

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У першому епізоді ролі зіграли Емілія Кларк, Фелісіті Джонс, Стейсі Мартін, Ліна Хіді, Джемма Чен, а також Том Хіддлстон та інші.

Режисером фільму стала Джессіка Суейл, а продюсером проекту "Leading Lady Parts" є Джемма Артертон. Вона розповіла, що джерелом натхненням для неї став рух "Time's Up" (захист жінок від сексуальних домагань і дискримінації).

За словами актрис, які взяли участь у зйомках, вони зустрічали подібне ставлення на прослуховуваннях – від них вимагали роздягнутися або скинути вагу. 

Так, у фіналі головну роль віддають білому чоловіку.

Дивіться відео: короткометражка "Leading Lady Parts"

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Скандал
Джерело: 24 Канал
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