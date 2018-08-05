Голлівудський сексизм: Емілія Кларк і Ліна Хіді розповіли про кастинги у короткометражці
У Мережі опублікували короткометражний комедійний фільм "Leading Lady Parts", який розповідає про гендерну і расову нерівність в кіноіндустії.
У першій серії відео розповідається про голлівудські кастинги, на яких актрис змушують усміхатися, бути "сексуальними, але невинними, худими, але з формами", просять нафарбуватися або роздягнутися, бути молодшими і "білішими".
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У першому епізоді ролі зіграли Емілія Кларк, Фелісіті Джонс, Стейсі Мартін, Ліна Хіді, Джемма Чен, а також Том Хіддлстон та інші.
Режисером фільму стала Джессіка Суейл, а продюсером проекту "Leading Lady Parts" є Джемма Артертон. Вона розповіла, що джерелом натхненням для неї став рух "Time's Up" (захист жінок від сексуальних домагань і дискримінації).
За словами актрис, які взяли участь у зйомках, вони зустрічали подібне ставлення на прослуховуваннях – від них вимагали роздягнутися або скинути вагу.
Так, у фіналі головну роль віддають білому чоловіку.
Дивіться відео: короткометражка "Leading Lady Parts"