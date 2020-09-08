Директор департаменту фінансового моніторингу Нацбанку України Ігор Береза може бути причетний до "злиття" конфіденційної інформації про конкурентів одеському олігарху, тютюновому монополісту Борису Кауфману.

Про це у фейсбуці написав блогер, політолог Олексій Голобуцький з посиланням на джерела в НБУ.

Передаються дані не всіх клієнтів, а саме тих, хто конкурує з бізнесами Кауфмана. 2018 м, як з'ясувалося, вже була викрита велика афера по легалізації Березою незаконних фінансових схем (тобто, по відмиванню грошей) – але тоді справу зам'яли. Відповідно до визначених відомостями, з цим постаралися російські олігархи, зокрема, Михайло Фрідман, який і лобіював призначення Ігоря Берези в Нацбанк. Кажуть, що Береза ​​всі ці роки уміло дякує за таку довіру,

– написав Голобуцький.

Борис Кауфман – власник найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів "Тедіс". У 2016 році Антимонопольний комітет України визнав компанію монополістом і звинуватив в штучному завищенні цін на сигарети. "Тедіс" виплатив до бюджету 300 млн грн, проте пізніше подав позов на рішення АМКУ. Так тютюновий олігарх намагається "здерти" з держави 300 млн грн і скасувати штраф в загальній сумі 3,5 млрд грн.

Береза ​​протягом багатьох років перебуває у сфері впливу олігарха і лобіює його інтереси.

"І ось чергова брудна історія і зв'язок з Кауфманом. Хоча, скажімо, з точки зору податкових декларацій І.Береза – кристально чистий і бідний, як монах. Принаймні, у владі Зеленського до директора департаменту фінмоніторингу НБУ ніяких претензій немає – його роботою і підробітком всі задоволені", – додав Голобуцький.

Ігоря Березу називають "батьком" корупційної схеми щодо легалізації неофіційних доходів через банківську систему. При тому, що очолюваний ним департамент зобов'язаний з цими явищами боротися. На посаду Березу призначили в 2015 році. До того він був членом правління Сітібанку.