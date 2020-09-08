Голобуцький: Директор фінмоніторингу НБУ Береза може "зливати" Кауфману дані про конкурентів
Директор департаменту фінансового моніторингу Нацбанку України Ігор Береза може бути причетний до "злиття" конфіденційної інформації про конкурентів одеському олігарху, тютюновому монополісту Борису Кауфману.
Про це у фейсбуці написав блогер, політолог Олексій Голобуцький з посиланням на джерела в НБУ.
Передаються дані не всіх клієнтів, а саме тих, хто конкурує з бізнесами Кауфмана. 2018 м, як з'ясувалося, вже була викрита велика афера по легалізації Березою незаконних фінансових схем (тобто, по відмиванню грошей) – але тоді справу зам'яли. Відповідно до визначених відомостями, з цим постаралися російські олігархи, зокрема, Михайло Фрідман, який і лобіював призначення Ігоря Берези в Нацбанк. Кажуть, що Береза всі ці роки уміло дякує за таку довіру,
– написав Голобуцький.
Борис Кауфман – власник найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів "Тедіс". У 2016 році Антимонопольний комітет України визнав компанію монополістом і звинуватив в штучному завищенні цін на сигарети. "Тедіс" виплатив до бюджету 300 млн грн, проте пізніше подав позов на рішення АМКУ. Так тютюновий олігарх намагається "здерти" з держави 300 млн грн і скасувати штраф в загальній сумі 3,5 млрд грн.
Береза протягом багатьох років перебуває у сфері впливу олігарха і лобіює його інтереси.
"І ось чергова брудна історія і зв'язок з Кауфманом. Хоча, скажімо, з точки зору податкових декларацій І.Береза – кристально чистий і бідний, як монах. Принаймні, у владі Зеленського до директора департаменту фінмоніторингу НБУ ніяких претензій немає – його роботою і підробітком всі задоволені", – додав Голобуцький.
Ігоря Березу називають "батьком" корупційної схеми щодо легалізації неофіційних доходів через банківську систему. При тому, що очолюваний ним департамент зобов'язаний з цими явищами боротися. На посаду Березу призначили в 2015 році. До того він був членом правління Сітібанку.