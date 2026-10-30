Держава, яка карає за слова, неминуче переходить до фізичного знищення авторів цих слів

Політичних в'язнів у пізньому СРСР відправляли до Дубравлагу (Мордовія) та Пермі-36. Архітектура цих зон була ідеально пристосована для методичного руйнування людської особистості. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Табори, створені для знищення особистості

Особливим інструментом узаконених тортур були штрафні ізолятори (ШІЗО). Ув'язнених тримали в промерзлих бетонних мішках без теплого одягу. Харчування було садистським: у дні позбавлення гарячої їжі видавали лише 450 грамів хліба на весь день, сіль і окріп.

Парадокс каральної системи полягав у тому, що, зібравши найчесніших і наймислячих людей СРСР в одних зонах, КДБ власноруч створив детонатор опору. Саме тут історія перестає бути просто табірною хронікою: ізоляція, задумана як спосіб зламати людей, несподівано стала умовою для їхнього об'єднання.

Навесні 1974 року в мордовській табірній лікарні зустрілися астрофізик Кронід Любарський і фігурант "літакової справи" Олексій Мурженко. Усвідомивши необхідність об'єднання всіх політв'язнів, вони вирішили заснувати власний день боротьби. Дату 30 жовтня обрали на честь дня винесення вироку Мурженку.

30 жовтня 1974 року: голодування як акт непокори

30 жовтня 1974 року цей принцип перетворився на колективну дію одразу в кількох місцях ув'язнення. Політичні в'язні синхронно відмовилися від їжі, оголосивши голодування солідарності. Водночас кожен учасник відкрито, в обличчя катам, проголошував ідеї, за які його засудили.

Важливо, що це було не прохання про поблажливість, а демонстративна відмова приймати нав'язану системою роль безмовного в'язня. Каральна система відповіла жорстоко: Любарського та інших кидали до крижаних бетонних камер ШІЗО на терміни до 45 діб поспіль.

Однак сенс акції був ширшим за саме голодування: табірний протест мав перестати бути внутрішньою подією системи. Того ж дня в Москві, у квартирі Андрія Сахарова, правозахисник Сергій Ковальов провів пресконференцію для іноземних журналістів, оприлюднивши правду про ГУЛАГ новітнього часу. Невдовзі Ковальова заарештували, але мети було досягнуто: від 1974 року 30 жовтня назавжди стало Днем політв'язня в СРСР.

Вимога, яку радянська влада не могла прийняти

Ключовою політичною вимогою учасників протестів було визнання "статусу політичного в'язня". Офіційна пропаганда брехливо заперечувала існування політичної опозиції. Вимагаючи такого статусу, в'язні домагалися не просто скасування катівських норм харчування, а фундаментального визнання своєї політичної суб'єктності. Вони вимагали, щоб держава ставилася до них як до ідейних противників режиму, а не кримінальних злочинців.

Видатний дисидент Натан Щаранський згадував, що саме "іскра свободи" та відчуття внутрішньої, абсолютної правоти давали їм сили виживати в карцерах. У цій вимозі було більше політики, ніж побутового протесту: ув'язнені вимагали визнати сам факт існування політичного конфлікту між людиною та державою.

Василь Стус: коли система переходить до фізичного знищення

Радянська система цілеспрямовано вбивала. Символом цієї безжальної машини стала доля видатного українського поета Василя Стуса, засудженого до 10 років примусових робіт і 5 років заслання. У таборі особливого режиму Перм-36 система методично знищувала виснаженого поета.

У серпні 1985 року за сфабрикованим приводом (нібито сперся на нари під час читання) Стуса кинули до карцеру, де він оголосив безстрокове сухе голодування. У промерзлому ШІЗО, без постелі, в одній тонкій робі він протримався кілька днів. У ніч проти 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув.

Його доля – жорстоке нагадування: держава, яка карає за слова, неминуче переходить до фізичного знищення авторів цих слів. Стус важливий тут не лише як окремий трагічний епізод, а як уособлення крайньої межі тієї самої логіки: система, нездатна змусити людину відмовитися від переконань, починає фізично її знищувати.

Чому пам'ять про репресії не врятувала Росію від реваншу

Але головне питання цієї історії постає вже після розпаду СРСР: чому пам'ять про репресії не перетворилася на систему гарантій від їх повторення?

30 жовтня 1990 року в Москві встановили Соловецький камінь, почалося повернення стертих імен. Однак це була лише фасадна перебудова. Суспільство, яке пройшло через десятиліття страху та зберегло рабські моделі поведінки, не змогло захистити свою свободу.

Фундаментальна помилка полягала в тому, що ідеологи та кати не понесли покарання, а люстрація так і не відбулася. Як пророчо обурювався Сергій Ковальов: "Не можна підполковника КДБ робити президентом країни! Це те саме, якби в Німеччині канцлером став офіцер гестапо... Не можна з цієї контори обирати владу!" Йому вторить Вітольд Абанькін: "До сьогоднішньої влади я ставлюся однозначно – чекіст може побудувати лише ГУЛАГ. Розтоптані не тільки права людини, а й закони РФ".

Російська державна система змінила фасад, але не усунула інститути, кадри та практики, на яких тримався авторитаризм.

Відсутність суду над КДБ призвела до реваншу. Росія знову занурилася в морок: незалежне правосуддя знищене, терміни ув'язнення обчислюються десятиліттями, а вибори перетворилися на фарс. Політичну участь послідовно вихолощували, а суспільну мобілізацію режим дедалі частіше будує на страху, репресіях та імперській риториці.

Урок 1974 року: свобода починається з непокори

Історія голодування 1974 року – приклад того, як люди, які, здавалося б, втратили все й не мали жодної можливості для опору, знаходили в собі сили продовжувати боротьбу з режимом за будь-яку ціну.

Сьогодні цей досвід важливий передусім як нагадування: авторитарна система найстійкіша там, де невдоволення залишається приватним і безпечним для самої влади. Опір стає політичним чинником лише тоді, коли перестає бути символічним жестом і перетворюється на організовану дію.

"Свободу не візьмеш на колінах" – це гасло, виковане в карцерах пів століття тому, сьогодні знову набуває свого значення!