У свіжому випуску програми "Голос Америки" за 10 липня – США зможуть ефективніше протидіяти Росії, якщо Україна та Грузія стануть членами НАТО. Про це під час слухань у Комітеті із закордонних справ Палати представників заявив старший аналітик Атлантичної ради США Ян Бжезінський.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Напередодні в телефонній розмові з генсеком НАТО міністр оборони України Андрій Таран наголосив на незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в НАТО, – повідомляють в українському уряді. Таран також запропонував відновити регулярні засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів.

У свою чергу Єнс Столтенберг сказав, що НАТО посилить присутність сил і засобів на суходолі, в морі та в повітряному просторі Чорноморського регіону у зв'язку з тим, що Росія нарощує свою військову присутність та змінює баланс сил.

Уряд Нідерландів подає позов у Європейський суд з прав люлдини проти Росії щодо збиття MH17.