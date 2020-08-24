У свіжому випуску "Голосу Америки" за 24 серпня – екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська зустрілась у Литві із заступником державного секретаря США Стівеном Біганом. Він заявив, що немає ознак жодного планованого Росією військового вторгнення в Білорусь і закликав Мінськ підтримати допомогу ОБСЄ у врегулюванні ситуації.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Десятки тисяч людей утворили живий ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Національний з'їзд Республіканської партії розпочнеться у понеділок. Там Дональда Трампа висунуть єдиним кандидатом партії на виборах президента – 2020. У США ввели використання плазми крові у лікуванні хворих на COVID-19.