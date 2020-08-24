Голос Америки: Тихановська зустрілась із заступником держсекретаря США у Литві
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 24 серпня – екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська зустрілась у Литві із заступником державного секретаря США Стівеном Біганом. Він заявив, що немає ознак жодного планованого Росією військового вторгнення в Білорусь і закликав Мінськ підтримати допомогу ОБСЄ у врегулюванні ситуації.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
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