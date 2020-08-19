"Голос" ініціює тимчасову слідчу комісію щодо ймовірного зриву спецоперації СБУ
"Голос" ініціюватиме створення тимчасової слідчої комісії через начебто сплановану спецоперацію українських спецслужб щодо затримання вагнерівців. Річ у тім, що цією історією можуть просто маніпулювати.
Про це заявив нардеп від партії "Голос" Роман Костенко в ефірі 24 каналу та додав, що перш ніж давати якусь оцінку – треба з'ясувати ситуацію
Важливо Участь України у спецоперації з вагнерівцями: реакція СБУ на цю версію
"Треба з'ясувати. Якщо це насправді так (СБУ здійснювала спецоперацію щодо вагнерівців і її зірвали – 24 канал), то звідки "вилізла" ця інформація, чи насамперед була ця операція, адже можна на цьому хайпувати. Треба дивитись, як це впливає безпосередньо на нашу країну. Те, що тут відбувається, зрада на кожному рівні, це може погано закінчитися", – сказав Костенко.
Ми будемо ініціювати створення тимчасової слідчої комісії від своєї фракції,
– заявив нардеп.
Чи дійсно могла бути ця операція
Роман Костенко пояснив, якщо думати теоретично – операція могла мати місце, адже це робота спецслужб – шукати ворогів країни.
"Тільки спецслужба має право використовувати гласні і не гласні методи для проведення таких спецоперацій. Теоретично вона могла б бути, але не варто приймати якусь сторону. Потрібно розібратися, аби не нашкодити спецслужбі, але й не втратити контроль над нею. Керівники мають розуміти, що є якийсь контроль і на рівні президента не можна так просто зливати інформацію, якщо це дійсно було", – підсумував Костенко.
Спецоперація щодо вагнерівців: про що йдеться
- Головний редактор видання Цензор. НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що українські спецслужби, зокрема СБУ, підготували спецоперацію щодо затримання вагнерівців.
- В межах цієї спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вишки у Венесуелі.
- 24 липня групу мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі. А 25 числа найманці мали вилетіти в Туреччину. І під час цього перельоту літак повинен був екстрено сісти в одному з українських аеропортів, оскільки одному з пасажирів нібито стало би погано. Цю роль мав виконувати агент СБУ. Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецпризначенців та затримала би вагнерівців.
- 24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький та начальник ГУР Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі Президента. На доповіді серед інших були присутніми президент Володимир Зеленський і голова ОПУ Андрій Єрмак.
- І після заходу Єрмак нібито попросив відкласти спецоперацію через переговори з РФ про обмін полоненими.
- Операцію відклали до 30 липня. Українські розвідники підозрюють, що після цього стався злив інформації у ФСБ РФ. Результатом було затримання найманців у Мінську і подальша їх передача Росії.
- 3 серпня Зеленський знову зібрав нараду. Під час неї начальник розвідки Бурба заявив, що операцію провалено, а причина цьому – зрада. Після цих подій Зеленський звільнив Бурбу та призначив нового начальника ГУР, а Баранецький пішов у безстрокову відпустку.