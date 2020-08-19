"Голос" ініціюватиме створення тимчасової слідчої комісії через начебто сплановану спецоперацію українських спецслужб щодо затримання вагнерівців. Річ у тім, що цією історією можуть просто маніпулювати.

Про це заявив нардеп від партії "Голос" Роман Костенко в ефірі 24 каналу та додав, що перш ніж давати якусь оцінку – треба з'ясувати ситуацію

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"Треба з'ясувати. Якщо це насправді так (СБУ здійснювала спецоперацію щодо вагнерівців і її зірвали – 24 канал), то звідки "вилізла" ця інформація, чи насамперед була ця операція, адже можна на цьому хайпувати. Треба дивитись, як це впливає безпосередньо на нашу країну. Те, що тут відбувається, зрада на кожному рівні, це може погано закінчитися", – сказав Костенко.

Ми будемо ініціювати створення тимчасової слідчої комісії від своєї фракції,

– заявив нардеп.

Чи дійсно могла бути ця операція

Роман Костенко пояснив, якщо думати теоретично – операція могла мати місце, адже це робота спецслужб – шукати ворогів країни.

"Тільки спецслужба має право використовувати гласні і не гласні методи для проведення таких спецоперацій. Теоретично вона могла б бути, але не варто приймати якусь сторону. Потрібно розібратися, аби не нашкодити спецслужбі, але й не втратити контроль над нею. Керівники мають розуміти, що є якийсь контроль і на рівні президента не можна так просто зливати інформацію, якщо це дійсно було", – підсумував Костенко.

Спецоперація щодо вагнерівців: про що йдеться