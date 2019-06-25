Голос Америки: Американські бізнесмени зустрілися із Зеленським

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Бізнесмени США після розмови із Президентом України заявили, що у них додалося оптимізму. Проте інвестори стверджують, що хочуть побачити коли обіцяне Зеленським втілиться у життя.

Також у випуску: Сполучені Штати Америки запроваджують нові санкції проти Ірану. Республіканці сенату Орегону подалися до сусіднього штату, аби провалити голосування за закон про обмеження викидів в атмосферу.

Джерело: 24 канал