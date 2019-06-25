Голос Америки: Американські бізнесмени зустрілися із Зеленським
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Бізнесмени США після розмови із Президентом України заявили, що у них додалося оптимізму. Проте інвестори стверджують, що хочуть побачити коли обіцяне Зеленським втілиться у життя.
Також у випуску:
Сполучені Штати Америки запроваджують нові санкції проти Ірану.
Республіканці сенату Орегону подалися до сусіднього штату, аби провалити голосування за закон про обмеження викидів в атмосферу.
Джерело: 24 канал
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