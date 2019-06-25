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      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
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      Голос Америки: Американські бізнесмени зустрілися із Зеленським

      Голос Америки 151 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Бізнесмени США після розмови із Президентом України заявили, що у них додалося оптимізму. Проте інвестори стверджують, що хочуть побачити коли обіцяне Зеленським втілиться у життя.

      Також у випуску:

      Сполучені Штати Америки запроваджують нові санкції проти Ірану.

      Республіканці сенату Орегону подалися до сусіднього штату, аби провалити голосування за закон про обмеження викидів в атмосферу.

      blog_ava
      У Зеленського розповіли, що думають про "євробляхи"
      24 червня
      2725
      Теги: Новини США Новини України Голос Америки Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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