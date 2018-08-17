Голос Америки. Чи помилує Трамп Манафорта, якому загрожує 305 років в'язниці
У свіжому випуску "Голос Америки" – американський президент Дональд Трамп заявив, що "суд над Манафортом дуже сумне видовище", відповідаючи на запитання журналіста, чи помилує він свого колишнього очільника передвиборчого штабу.
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Джерело: 24 канал
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