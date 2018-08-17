Голос Америки. Чи помилує Трамп Манафорта, якому загрожує 305 років в'язниці

У свіжому випуску "Голос Америки" – американський президент Дональд Трамп заявив, що "суд над Манафортом дуже сумне видовище", відповідаючи на запитання журналіста, чи помилує він свого колишнього очільника передвиборчого штабу.

Також у випуску: 13 колишніх голов розвідслужб США розкритикували рішення Дональда Трампа позбавити екс-очільника ЦРУ Джона Бренона доступу до державної таємниці. 11-річний хлопчик зламав копію сайту з проміжними результатами виборів. Такий експеримент провели в штаті Невада. Уродженець Києва балотується на третій строк у палату делегатів Конгресу штату Меріленд (місцевий парламент).