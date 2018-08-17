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Голос Америки. Чи помилує Трамп Манафорта, якому загрожує 305 років в'язниці

Голос Америки 15 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – американський президент Дональд Трамп заявив, що "суд над Манафортом дуже сумне видовище", відповідаючи на запитання журналіста, чи помилує він свого колишнього очільника передвиборчого штабу.

Також у випуску:

13 колишніх голов розвідслужб США розкритикували рішення Дональда Трампа позбавити екс-очільника ЦРУ Джона Бренона доступу до державної таємниці. 

11-річний хлопчик зламав копію сайту з проміжними результатами виборів. Такий експеримент провели в штаті Невада. 

Уродженець Києва балотується на третій строк у палату делегатів Конгресу штату Меріленд (місцевий парламент). 

Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп Пол Манафорт
Джерело: 24 канал
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