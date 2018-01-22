Голос Америки. Чи розчарувалися в політиці чинного президента США його палкі прихильники
Голос Америки 23:33, 22 січня 245 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – політологи зауважують, що політична криза в Вашингтоні і тимчасове припинення роботи уряду можуть вдарити по рейтингам та репутації президента. Але для істинних прихильників Трампа ситуація виглядає інакше.
Також у випуску:
Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер відвідає Донбас.
Республіканці та Демократи у Сенаті домовилися відновити роботу американського уряду.
Джерело: 24 Канал
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