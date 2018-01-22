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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Голос Америки. Чи розчарувалися в політиці чинного президента США його палкі прихильники

Голос Америки 23:33, 22 січня 245 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – політологи зауважують, що політична криза в Вашингтоні і тимчасове припинення роботи уряду можуть вдарити по рейтингам та репутації президента. Але для істинних прихильників Трампа ситуація виглядає інакше.

Також у випуску:

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер відвідає Донбас.

Республіканці та Демократи у Сенаті домовилися відновити роботу американського уряду.

Теги: Новини політики США Голос Америки Дональд Трамп Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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