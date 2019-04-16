Голос Америки: Чи є зв'язок між спалахом кору у США та Україні

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – у США зафіксували спалах кору, епіцентром вважають Нью-Йорк. Саме у громаді ортодоксальних євреїв і спалахнула хвороба. Припускають, що вони могли привезти вірус після паломництва в Україні, де ситуація з кором найгірша у Європі.

Також у випуску: Трамп зателефонував президенту Макрону, висловив співчуття та запропонував підтримку народу Франції. Американці почали організовувати акції збору коштів на відбудову Нотр-Даму.

Джерело: 24 канал