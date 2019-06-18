Голос Америки: Чим здивує Трам на президентських виборах
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп оголосив про початок своєї виборчої кампанії на другий президентський термін. Трамп надієтьсяє на прихильність виборців через гарні економічні показники.
Також у випуску:
Пентагон надасть Україні 250 мільйонів доларів військової допомоги.
Меркель пообіцяла Зеленському не знімати санкцій з Росії.
Джерело: 24 канал
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