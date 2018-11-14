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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Голос Америки. Чому одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN судиться з Дональдом Трампом

      Голос Америки 63 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – увага Вашингтону прикута до слухання справи "CNN проти президента Трампа" і ще п'яти членів його адміністрації: телеканал вимагає відновити акредитацію у Білому Домі свого кореспондента, якого позбавили на невизначений термін пропуску після суперечки з Трампом під час прес-конференції.

      Також у випуску:

      Триває боротьба за крісло губернатора у штаті Джорджія.

      Міністр оборони США поїхав до кордону з Мексикою, щоб допомогти прикордонникам зупинити потік мігрантів.

      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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