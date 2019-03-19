Голос Америки: Чому попри масові стрілянини у США не вводять нових збройних законів

У свіжому випуску "Голосу Америки" – впродовж 2018 року у США зареєстрували 340 випадків масової стрілялини, внаслідок яких загинули 345 осіб. Однією з найжорстокіших трагедій стала стрілянина у школі в штаті Флорида, коли озброєний підліток вбив 17 людей. Це підняло бурю протестів по всій країні, однак активістам так і не вдалося навіть трохи змінити чинне законодавство щодо контролю над зброєю.

Також у випуску: Заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент заявив, що США не приймуть нічого, окрім повного відновлення територіальної цілісності України. Прем'єр-міністр Нової Зеландії розкритикувала Facebook та розповіла про намір внести зміни до закону щодо врегулювання доступу до зброї.