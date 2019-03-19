Голос Америки: Почему несмотря на массовые перестрелки в США не вводят новых законов об оружии

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в течение 2018 в США зарегистрировали 340 случаев массовой стрельбы, в результате которых погибли 345 человек. Одной из самых жестоких трагедий стала стрельба в школе в штате Флорида, когда вооруженный подросток убил 17 человек. Это подняло бурю протестов по всей стране, но активистам так и не удалось даже немного изменить действующее оружейное законодательство.

Также в выпуске: Заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что США не примут ничего, кроме полного восстановления территориальной целостности Украины. Премьер-министр Новой Зеландии раскритиковала Facebook и рассказала о намерении внести изменения в закон об урегулировании доступа к оружию.