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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
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      Голос Америки: Чому Трамп терміново відправився до Конресу

      Голос Америки 263

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп у середу, 9 січня, вирушив у Конгрес – це вже третя спроба політиків порозумітися і відновити роботу уряду.

      Також у випуску:

      Дональд Трамп назвав систуацію на південному кордоні країни гуманітарною кризою.

      Розвиток подій у справі Манафорта.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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