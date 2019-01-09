Голос Америки: Чому Трамп терміново відправився до Конресу
У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп у середу, 9 січня, вирушив у Конгрес – це вже третя спроба політиків порозумітися і відновити роботу уряду.
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Джерело: 24 канал
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