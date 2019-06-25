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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Голос Америки: Експерти зі США різко висловилися щодо рішення повернути Росію в ПАРЄ

      Голос Америки 237 Читать новость на русском

      У свіжому випуск у"Голосу Америки" – офіційний Вашингтон виступав проти повернення Росії в ПАРЄ, а вашингтонські експерти називають прийняте рішення стратегічним провалом західних лідерів.

      Також у випуску:

      Суд Австрії дозволив екстрадувати Дмитра Фірташа до США.

      10-річна дівчинка стала наймолодшою альпіністкою, яка видерлася на скелю Ель-Капітан у США.

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      Теги: Новини України Новини США Голос Америки ПАРЄ Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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