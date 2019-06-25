Голос Америки: Експерти зі США різко висловилися щодо рішення повернути Росію в ПАРЄ
У свіжому випуск у"Голосу Америки" – офіційний Вашингтон виступав проти повернення Росії в ПАРЄ, а вашингтонські експерти називають прийняте рішення стратегічним провалом західних лідерів.
Також у випуску:
Суд Австрії дозволив екстрадувати Дмитра Фірташа до США.
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Джерело: 24 канал
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