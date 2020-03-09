Голос Америки: Коронавірус став однією з причин різкого падіння світових фондових ринків

У свіжому випуску "Голосу Америки" – фондові ринки у США на 15 хвилин зупинили торги, аби вгамувати паніку та зупинити обвал цін на акції. Автоматичний запобіжник спрацював на біржі після того, як основні індекси впали на понад 7%. Різке падіння курсу спричинило два факти: коронавірус та обвал ціни на нафту у світі.

Також у випуску: Круїзний лайнер Гранд Принцес, на борту якого виявили 21 випадок зараження коронавірусом, і де перебуває 49 громадян України, прибув в Окланд в Каліфорнії. Минулого тижня Пентагон передав на розгляд американських конгресменів пакет оборонної допомоги Україні обсягом 125 мільйонів доларів.