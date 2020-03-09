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      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Голос Америки: Коронавірус став однією з причин різкого падіння світових фондових ринків

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – фондові ринки у США на 15 хвилин зупинили торги, аби вгамувати паніку та зупинити обвал цін на акції. Автоматичний запобіжник спрацював на біржі після того, як основні індекси впали на понад 7%. Різке падіння курсу спричинило два факти: коронавірус та обвал ціни на нафту у світі.

      Також у випуску:

      Круїзний лайнер Гранд Принцес, на борту якого виявили 21 випадок зараження коронавірусом, і де перебуває 49 громадян України, прибув в Окланд в Каліфорнії. 

      Минулого тижня Пентагон передав на розгляд американських конгресменів пакет оборонної допомоги Україні обсягом 125 мільйонів доларів.

      Економіка Росії різко впала через обвал цін на нафту
      сьогодні
      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Фондовий ринок Обвал цін на нафту Коронавірус Covid-19 Голос Америки
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