Голос Америки: Коронавірус став однією з причин різкого падіння світових фондових ринків
У свіжому випуску "Голосу Америки" – фондові ринки у США на 15 хвилин зупинили торги, аби вгамувати паніку та зупинити обвал цін на акції. Автоматичний запобіжник спрацював на біржі після того, як основні індекси впали на понад 7%. Різке падіння курсу спричинило два факти: коронавірус та обвал ціни на нафту у світі.
Також у випуску:
Круїзний лайнер Гранд Принцес, на борту якого виявили 21 випадок зараження коронавірусом, і де перебуває 49 громадян України, прибув в Окланд в Каліфорнії.
Минулого тижня Пентагон передав на розгляд американських конгресменів пакет оборонної допомоги Україні обсягом 125 мільйонів доларів.
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