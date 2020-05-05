Голос Америки: Лікарі повідомляють про ще одну недугу, ймовірно пов'язану з COVID-19
У свіжому випуску "Голосу Америки" – лікарі повідомляють про ще одну недугу, можливо пов'язану із коронавірусом. Принаймні, 15 дітей госпіталізували у Нью-Йорку. Разом із позитивним результатом на COVID-19 у них симптоми токсичного шоку, як от запалення кровоносних судин, зокрема – коронарних артерій. Схожі випадки зафіксували і в Європі.
Також у випуску "Голсоу Америки" на 24 каналі:
У Нью-Йорку почнуть опступово знімати обмеження з 15 травня.
Компанії Apple і Google представили більше деталей щодо їхньої блютуз-системи, яка допоможе органам системи здоров'я відстежувати потенційні контакти хворих на коронавірус.
Як спрацювали схоі додатки в інших країнах.
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