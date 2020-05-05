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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Голос Америки: Лікарі повідомляють про ще одну недугу, ймовірно пов'язану з COVID-19

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – лікарі повідомляють про ще одну недугу, можливо пов'язану із коронавірусом. Принаймні, 15 дітей госпіталізували у Нью-Йорку. Разом із позитивним результатом на COVID-19 у них симптоми токсичного шоку, як от запалення кровоносних судин, зокрема – коронарних артерій. Схожі випадки зафіксували і в Європі.

      Також у випуску "Голсоу Америки" на 24 каналі:

      У Нью-Йорку почнуть опступово знімати обмеження з 15 травня.

      Компанії Apple і Google представили більше деталей щодо їхньої блютуз-системи, яка допоможе органам системи здоров'я відстежувати потенційні контакти хворих на коронавірус.

      Як спрацювали схоі додатки в інших країнах.

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США Голос Америки
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