Голос Америки: Менш, як тиждень Америкою прокотилось понад 170 смерчів – наслідки стихії

У свіжому випуску "Голосу Америки" – центральні американські Штати потерпають від потужних торнадо. Стихія принесла град та зливи. Найбільше постраждали Джефферсон-Сіті та Оклахома.

Також у випуску: Ексклюзивне інтерв'ю президента Естонії про відносини з Україною та Росією. Комітет Сенату США схвалив проект постанови до п'ятої річниці Революції гідності в Україні. SpaceX судиться з ВВС США за контракт на розробку заміни російських ракетних систем.

Джерело: 24 канал