Голос Америки: Менш, як тиждень Америкою прокотилось понад 170 смерчів – наслідки стихії
У свіжому випуску "Голосу Америки" – центральні американські Штати потерпають від потужних торнадо. Стихія принесла град та зливи. Найбільше постраждали Джефферсон-Сіті та Оклахома.
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Джерело: 24 канал
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