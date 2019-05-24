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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
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      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК

      Голос Америки: Менш, як тиждень Америкою прокотилось понад 170 смерчів – наслідки стихії

      Голос Америки 65 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – центральні американські Штати потерпають від потужних торнадо. Стихія принесла град та зливи. Найбільше постраждали Джефферсон-Сіті та Оклахома.

      Також у випуску:

      Ексклюзивне інтерв'ю президента Естонії про відносини з Україною та Росією.

      Комітет Сенату США схвалив проект постанови до п'ятої річниці Революції гідності в Україні.

      SpaceX судиться з ВВС США за контракт на розробку заміни російських ракетних систем.

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      Теги: Стихійні лиха Новини США Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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