Голос Америки: На які подарунки до Дня Валентина американці витрачають найбільше грошей

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у 2019 році американці витратили рекордну суму грошей на подарунки до Дня всіх закоханих 20 мільярдів доларів. Частіше за все купують печиво, трюфелі чи цукерки – все з шоколаду. Натомість 10% громадян США взагалі не збираються святкувати цей день.

Також у випуску: Сенат США представив нові санкції проти Росії за агресію в Азові. Чому агентам ФБР не вдається повернути гроші, вкрадені Лазаренком і Януковичем.