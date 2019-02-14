Голос Америки: На які подарунки до Дня Валентина американці витрачають найбільше грошей
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у 2019 році американці витратили рекордну суму грошей на подарунки до Дня всіх закоханих 20 мільярдів доларів. Частіше за все купують печиво, трюфелі чи цукерки – все з шоколаду. Натомість 10% громадян США взагалі не збираються святкувати цей день.
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Джерело: 24 канал
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