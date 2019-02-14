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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Голос Америки: На які подарунки до Дня Валентина американці витрачають найбільше грошей

      Голос Америки 22 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у 2019 році американці витратили рекордну суму грошей на подарунки до Дня всіх закоханих 20 мільярдів доларів. Частіше за все купують печиво, трюфелі чи цукерки – все з шоколаду. Натомість 10% громадян США взагалі не збираються святкувати цей день.

      Також у випуску:

      Сенат США представив нові санкції проти Росії за агресію в Азові.

      Чому агентам ФБР не вдається повернути гроші, вкрадені Лазаренком і Януковичем. 

       

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      Теги: Новини США Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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