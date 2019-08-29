Голос Америки: Пентагон надасть військову допомогу Україні

У свіжому випуску "Голосу Америки" – американське видання повідомило, що Пентагон закінчив перегляд програми надання військової допомоги Україні й дійшов висновку, що програма має тривати.

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Як заявила адвокатка Олега Сенцова, вже незабаром всі українські громадяни, які є у списках на обмін, будуть відправлені у Київ. Однак українського режисера, якого вже п'ять років утримують у РФ, можуть не обміняти.