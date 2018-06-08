Голос Америки. Політики США відреагували на заяву Трампа про повернення Росії в G8

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – перед відправленням до Канади, зранку 8 червня, під час спілкування з пресою президент Трамп заявив, що Росія повинна брати участь у зустрічах країн "Великої сімки". Американські політики-оглядачі негайно нагадали Трампу, чому Росію викинули з "Великої вісімки": вторгнення Путіна в Україну та анексія Криму.

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В канадській провінції Квебек почався дводенний саміт "Великої сімки". Наразі має відбутись робоча зустріч лідерів. Саміт відбувається на фоні нещодавного рішення Трампа ввести мито на імпортовані в США сталь та алюміній. Країни ЄС та Канади вже заявили, що вимушені у відповідь ввести мито на імпорт з Америки.

Трамп сказав, що може залишити саміт "Великої сімки" ще до його завершення, 9 червня зранку. З канадського Квебеку Трамп полетить у Сінгапур на зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином.