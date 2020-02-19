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      Голос Америки: Президентка Естонії закликала засудити напад Росії на Україну

      Голос Америки 13

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президентка Естонії Керсті Кальюлайд обурилися з приводу нападу Росії на Україну. Вона зазначила, що українці борються за цінності та принципи та закликала міжнародну спільноту разом підтримати Україну.

      Також у випуску:

      Американці тренують українських ветеранів до Ігор Нескорених.

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      18 лютого
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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Естонія Україна – Росія Війна на Донбасі Бій біля Золотого Голос Америки
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