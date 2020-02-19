Голос Америки: Президентка Естонії закликала засудити напад Росії на Україну
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президентка Естонії Керсті Кальюлайд обурилися з приводу нападу Росії на Україну. Вона зазначила, що українці борються за цінності та принципи та закликала міжнародну спільноту разом підтримати Україну.
Також у випуску:
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