Голос Америки: Президентка Естонії закликала засудити напад Росії на Україну

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президентка Естонії Керсті Кальюлайд обурилися з приводу нападу Росії на Україну. Вона зазначила, що українці борються за цінності та принципи та закликала міжнародну спільноту разом підтримати Україну.

Також у випуску: Американці тренують українських ветеранів до Ігор Нескорених.