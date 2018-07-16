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Голос Америки. Про що домовилися Дональд Трамп і Володимир Путін стосовно Криму

Голос Америки 372 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – 16 липня відбулася довгоочікувана зустріч президента США та РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна. Світові лідери обговорили багато важливих питань, не оминули й Україну та питання анексованого Криму.

Також у випуску:

НАТО та Україна проводять спільні військові навчання.

Американські військові готуються до служби в умовах максимально наближених до країни майбутньої дислокації.

Теги: Новини США Голос Америки Дональд Трамп Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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