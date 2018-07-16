Голос Америки. Про що домовилися Дональд Трамп і Володимир Путін стосовно Криму
У свіжому випуску "Голос Америки" – 16 липня відбулася довгоочікувана зустріч президента США та РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна. Світові лідери обговорили багато важливих питань, не оминули й Україну та питання анексованого Криму.
Також у випуску:
НАТО та Україна проводять спільні військові навчання.
Американські військові готуються до служби в умовах максимально наближених до країни майбутньої дислокації.
Джерело: 24 Канал
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