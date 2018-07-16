Голос Америки. О чем договорились Дональд Трамп и Владимир Путин в отношении Крыма

В свежем выпуске "Голос Америки" – 16 июля состоялась долгожданная встреча президента США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Мировые лидеры обсудили много важных вопросов, не обошли и Украину и вопрос аннексированного Крыма.

Также в выпуске: НАТО и Украина проводят совместные военные учения. Американские военные готовятся к службе в условиях максимально приближенных к будущей стране дислокации.