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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки

Голос Америки. О чем договорились Дональд Трамп и Владимир Путин в отношении Крыма

Голос Америки 159 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – 16 июля состоялась долгожданная встреча президента США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Мировые лидеры обсудили много важных вопросов, не обошли и Украину и вопрос аннексированного Крыма.

Также в выпуске:

НАТО и Украина проводят совместные военные учения.

Американские военные готовятся к службе в условиях максимально приближенных к будущей стране дислокации.

Теги: Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Новости США Владимир Путин Аннексия Крыма Дональд Трамп Голос Америки
Источник: 24 Канал
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