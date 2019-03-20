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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Голос Америки: Про що новий президент Бразилії домовлявся у Білому Домі з Трампом

      Голос Америки 40 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент США Дональд Трамп зустрівся з новим президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Сторони обговорили низку торговельних та військових питань. Дональд Трамп навіть замислився над тим, щоб надати Бразилії статус військового союзника США поза НАТО.

      Також у випуску:

      Низка експертів у Вашингтоні стверджує: західні санкції у відповідь на ситуацію в Азові надто слабкі та пізно запроваджені. Утім Державний департамент запевняє, що наразі дипломати розробляють нові способи, як влучно відреагувати на нові акти російської агресії. 

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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп Бразилія
      Джерело: 24 канал
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