Голос Америки: Про що новий президент Бразилії домовлявся у Білому Домі з Трампом

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент США Дональд Трамп зустрівся з новим президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Сторони обговорили низку торговельних та військових питань. Дональд Трамп навіть замислився над тим, щоб надати Бразилії статус військового союзника США поза НАТО.

Також у випуску: Низка експертів у Вашингтоні стверджує: західні санкції у відповідь на ситуацію в Азові надто слабкі та пізно запроваджені. Утім Державний департамент запевняє, що наразі дипломати розробляють нові способи, як влучно відреагувати на нові акти російської агресії.