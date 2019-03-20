Голос Америки: Про що новий президент Бразилії домовлявся у Білому Домі з Трампом
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент США Дональд Трамп зустрівся з новим президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Сторони обговорили низку торговельних та військових питань. Дональд Трамп навіть замислився над тим, щоб надати Бразилії статус військового союзника США поза НАТО.
Також у випуску:
Низка експертів у Вашингтоні стверджує: західні санкції у відповідь на ситуацію в Азові надто слабкі та пізно запроваджені. Утім Державний департамент запевняє, що наразі дипломати розробляють нові способи, як влучно відреагувати на нові акти російської агресії.
Джерело: 24 канал
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