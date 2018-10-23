Голос Америки. Радник Трампа розповів, про що говорив з Путіним на зустрічі

У свіжому випуску "Голос Америки" – радник Трампа Джон Болтон підбив підсумки своїх переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Серед питань, які піднімалися на цій зустрічі, було: координовані дії двох країн у відношення до Сирії, відновлення співробітництва у боротьбі з тероризмом та відновлення Бізнес Ради Росії-США.

Також у випуску: Експерт Стівена Пайфера заявив, що у договорі про ліквідацію ракет програють США і Європа, а не Росія. Нові подробиці вбивства саудівського журналіста.