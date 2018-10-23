Голос Америки. Радник Трампа розповів, про що говорив з Путіним на зустрічі
У свіжому випуску "Голос Америки" – радник Трампа Джон Болтон підбив підсумки своїх переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Серед питань, які піднімалися на цій зустрічі, було: координовані дії двох країн у відношення до Сирії, відновлення співробітництва у боротьбі з тероризмом та відновлення Бізнес Ради Росії-США.
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Джерело: 24 канал
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