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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Голос Америки: Росія вкотре порушила норми міжнародного морського права

      Голос Америки 32 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у командуванні Військово-морський сил України повідомили, що Росія вкотре порушила норми міжнародного права. За словами прес-служби ВМС, корабель Чорноморського флоту РФ зайшов у район, закритий для мореплавства, бо там проходять навчання"Сі Бриз".

      Також у випуску:

      Дипломати США і Росії провели переговори у Гельсінкі.

      У Нью-Йорку пройшов парад на честь жіночої збірної США з футболу.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Голос Америки Новини США Водний транспорт Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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