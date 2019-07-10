Голос Америки: Росія вкотре порушила норми міжнародного морського права
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у командуванні Військово-морський сил України повідомили, що Росія вкотре порушила норми міжнародного права. За словами прес-служби ВМС, корабель Чорноморського флоту РФ зайшов у район, закритий для мореплавства, бо там проходять навчання"Сі Бриз".
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Джерело: 24 канал
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