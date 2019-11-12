Голос Америки: Що директор МВФ з питань Європи думає про успіхи України
У свіжому випуску "Голосу Америки" – оптимістично налаштовані у МВФ щодо переговорів з нової трирічної програми акредитування для України. Про це заявив директор з питань МВФ Пол Томсон. Він також додав, що Україна за останні роки дуже успішно стабілізувала макроекономіку, а також проводить гарну фіскальну політику.
Також у випуску:
Продовжувати зменшувати відсоткову ставку федерального резерву США закликав президент Дональд Трамп.
Будинок у якому жив Дональд Трамп виставляють на аукціон.
12 листопада
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