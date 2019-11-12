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      24 Канал Програми Голос Америки
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      Голос Америки: Що директор МВФ з питань Європи думає про успіхи України

      Голос Америки 99 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – оптимістично налаштовані у МВФ щодо переговорів з нової трирічної програми акредитування для України. Про це заявив директор з питань МВФ Пол Томсон. Він також додав, що Україна за останні роки дуже успішно стабілізувала макроекономіку, а також проводить гарну фіскальну політику.

      Також у випуску:

      Продовжувати зменшувати відсоткову ставку федерального резерву США закликав президент Дональд Трамп.

      Будинок у якому жив Дональд Трамп виставляють на аукціон.

      blog_ava
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      12 листопада
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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США МВФ
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