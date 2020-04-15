Голос Америки: США відправив чартерний рейс за американцями, які залишились в Україні
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 15 квітня – у США організували спеціальний чартерний рейс для повернення американців та їх родин додому з України. Сьогодні літак вже відправився з "Борисполя".
Також у випуску:
Президент США Дональд Трамп оголосив, що країна припинила фінансування ВООЗ.
Кількість людей у світі, які заразились COVID-19 – перевищила позначку 2 мільйони.
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