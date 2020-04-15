00:51
16 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Голос Америки: США відправив чартерний рейс за американцями, які залишились в Україні

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" за 15 квітня – у США організували спеціальний чартерний рейс для повернення американців та їх родин додому з України. Сьогодні літак вже відправився з "Борисполя".

      Також у випуску:

      Президент США Дональд Трамп оголосив, що країна припинила фінансування ВООЗ.

      Кількість людей у світі, які заразились COVID-19 – перевищила позначку 2 мільйони.

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини США Голос Америки
      Коментарі

      Читайте також

      15 квітня , 18:34 Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за підпал трави: інфографіка
      Новини України 8042
      15 квітня , 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
      Медицина 50812
      15 квітня , 23:20 Новини про коронавірус 15 квітня: наймолодша жертва в Україні, COVID-19 у Новинського
      Новини України 15563
      15 квітня , 22:35 Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: нові дані МЗС
      Лікування 41414
      15 квітня , 20:16 В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть
      Новини України 3703
      15 квітня , 20:30 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      Новини нерухомості 6138
      15 квітня , 21:00 Китай має компенсувати шкоду, нанесену коронавірусом, – звіт Henry Jackson Society
      Блоги 4314
      15 квітня , 21:47 Вибух біля лікарні у Львові: загинув учасник АТО – фото
      Новини України 3658
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      15 квітня , 19:40 Санкції проти Росії: чи можливе скасування на тлі пандемії
      Світлана Попова
      15 квітня , 19:00 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
      Анастасія Лукашевська