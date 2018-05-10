Голос Америки. Стали відомі перші наслідки виходу США з ядерної угоди з Іраном

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – перші наслідки виходу США з ядерної угоди з Іраном: ціни на нафту досягнули найвищої позначки з 2014 року, європейські компанії – перед загрозою мільйонних збитків.

Також у випуску: Відоме місце та час запланованої зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином. Чого чекати від зустрічі лідерів США та Північної Кореї.