Голос Америки. Стали відомі перші наслідки виходу США з ядерної угоди з Іраном
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – перші наслідки виходу США з ядерної угоди з Іраном: ціни на нафту досягнули найвищої позначки з 2014 року, європейські компанії – перед загрозою мільйонних збитків.
Також у випуску:
Відоме місце та час запланованої зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином.
Чого чекати від зустрічі лідерів США та Північної Кореї.
Джерело: 24 Канал
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