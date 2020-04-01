Голос Америки: У США третє місце за кількістю смертей через коронавірус
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Сполусені Штати Америки на третьому місці у світі за кількістю смертей від коронавірусу після Італії та Іспанії. На цей час відомо про 3,5 тисячі в результаті ураження COVID-2019. Також у США виявлено понад 200 тисяч хворих на коронавірус в усіх штатах.
Також у випуску:
В умовах карантину живе 80% американців й триватиме він щонайменше до травня. То ж люди почали вигадувати різноманітні способи, аби підтримати одне одного.
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