Голос Америки: У США третє місце за кількістю смертей через коронавірус

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Сполусені Штати Америки на третьому місці у світі за кількістю смертей від коронавірусу після Італії та Іспанії. На цей час відомо про 3,5 тисячі в результаті ураження COVID-2019. Також у США виявлено понад 200 тисяч хворих на коронавірус в усіх штатах.

Також у випуску: В умовах карантину живе 80% американців й триватиме він щонайменше до травня. То ж люди почали вигадувати різноманітні способи, аби підтримати одне одного.