23:10
1 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Голос Америки: У США третє місце за кількістю смертей через коронавірус

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Сполусені Штати Америки на третьому місці у світі за кількістю смертей від коронавірусу після Італії та Іспанії. На цей час відомо про 3,5 тисячі в результаті ураження COVID-2019. Також у США виявлено понад 200 тисяч хворих на коронавірус в усіх штатах.

      Також у випуску:

      В умовах карантину живе 80% американців й триватиме він щонайменше до травня. То ж люди почали вигадувати різноманітні способи, аби підтримати одне одного.

      Теги: Новини США Голос Америки
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 16:58 Коронавірус в Іспанії: смертність уже 5 днів поспіль б'є рекорди
      Здорове життя 58684
      сьогодні , 16:30 Закупівля захисних масок: чому це гроші на вітер
      Блоги 4464
      сьогодні , 20:10 Курс гривні до долара на фоні економічної кризи: прогнози
      Статті 16084
      сьогодні , 20:03 Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту
      Інтернет 22254
      сьогодні , 16:12 Опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення в Україні 2020
      Новини України 19045
      сьогодні , 17:37 Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
      Здорове життя 32654
      сьогодні , 18:59 Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне
      Новини України 10962
      сьогодні , 18:15 Чому Україна приєдналася до санкцій проти Білорусі і які наслідки
      Новини України 11343
      powered by lun.ua

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 22:46 Вища рада правосуддя переслідує та цькує чесних суддів: шокуючі приклади
      Роман Маселко
      сьогодні , 22:00 Голий король: як депутати голосували за "антиколомойський" закон
      Віталій Шабунін
      сьогодні , 11:30 Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити
      Анастасія Манюхіна
      Залиште відгук