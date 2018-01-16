04:52
17 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ідеальний опонент Путіна. Секрет успіху Захарової
Вєсті Кремля
21:22, 16 січня
Вєсті. UA. Святий опоблоківець. Приховане покликання Киви
Вєсті.UA
19:16, 16 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Голос Америки. У США гостро розкритикували дії української влади стосовно журналістів

Голос Америки 23:10, 16 січня 288 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Україна в 2017 році була частково визнана вільною за рівнем свобод. Дослідники з правозахисної організації вказали, що боротьба з корупцією призупинила реформування країни, журналісти стають об'єктом політичного тиску та переслідувань, а влада захищає свої атаки російською агресією.

Також у випуску:

У Конгресі США розглянуть законопроект про захист виборів.

Новий санкційний список російських політиків та олігархів.

Теги: Новини Росії Новини політики США Голос Америки журналісти Медіа Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
16 січня, 22:01 Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
685
Як не захворіти на кір: 7 важливих питань до інфекціоніста
16 січня, 21:56 Як не захворіти на кір: 7 важливих питань до інфекціоніста
Все про здоров'я 1087
Не військові на війні: добровольці, які воюють за Горлівку
16 січня, 20:01 Не військові на війні: добровольці, які воюють за Горлівку
Олексій Годзенко 1259
Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
16 січня, 18:01 Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
Анастасія Ковач-Петрушенко 2832
У
16 січня, 17:00 У "ДНР" стариків залишили без українських пенсій, а інших – без соцвиплат
Олексій Чибісов 2470
Поліція відтворила хід подій під час вбивства Ноздровської: що відбулось у фатальний день
 5 січня , 14:23
Кримські окупанти "кинули" одіозного регіонала Колісніченка
 14 серпня 2017 , 18:19
Путін зробив скандальну заяву щодо України: відео
 19 жовтня 2017 , 23:05
Голос Америки. Google опублікував небезпечні докази проти Росії
 9 жовтня 2017 , 23:39
Голос Америки. Про що у Європі попередили Порошенка
 8 грудня 2017 , 23:26
Голос Америки. Як світ зреагував на приховану погрозу Путіна
6 вересня 2017 , 00:42
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук