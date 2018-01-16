Голос Америки. У США гостро розкритикували дії української влади стосовно журналістів
Голос Америки 23:10, 16 січня 288 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Україна в 2017 році була частково визнана вільною за рівнем свобод. Дослідники з правозахисної організації вказали, що боротьба з корупцією призупинила реформування країни, журналісти стають об'єктом політичного тиску та переслідувань, а влада захищає свої атаки російською агресією.
Також у випуску:
У Конгресі США розглянуть законопроект про захист виборів.
Новий санкційний список російських політиків та олігархів.
Джерело: 24 Канал
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