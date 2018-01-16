Голос Америки. У США гостро розкритикували дії української влади стосовно журналістів

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Україна в 2017 році була частково визнана вільною за рівнем свобод. Дослідники з правозахисної організації вказали, що боротьба з корупцією призупинила реформування країни, журналісти стають об'єктом політичного тиску та переслідувань, а влада захищає свої атаки російською агресією.

Також у випуску: У Конгресі США розглянуть законопроект про захист виборів. Новий санкційний список російських політиків та олігархів.