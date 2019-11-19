Голос Америки: У США розпочалась друга серія слухань щодо імпічменту Трампа – перші деталі

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Конгресі розпочалась друга серія відкритих слухань у справі щодо можливого імпічменту президенту Трампу. Свідчили Александер Віндман, Дженніфер Вільямс та Курт Волкер. Що вони сказали – дивіться у відео.

Також у випуску: Віндман підтвердив, що Олександр Данилюк тричі пропонував йому обійняти посаду міністра оборони України.