Голос Америки: У США розпочалась друга серія слухань щодо імпічменту Трампа – перші деталі
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Конгресі розпочалась друга серія відкритих слухань у справі щодо можливого імпічменту президенту Трампу. Свідчили Александер Віндман, Дженніфер Вільямс та Курт Волкер. Що вони сказали – дивіться у відео.
Також у випуску:
Віндман підтвердив, що Олександр Данилюк тричі пропонував йому обійняти посаду міністра оборони України.
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