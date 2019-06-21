Голос Америки: У Вашингтоні обговорили Україну в контексті загрози РФ для США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – разом з Іраном ще однією потенційною загрозою для США є Росія. Про це 21 червня говорили у Вашингтоні на презентації дослідження про нарощення військових потужностей Кремля. Американські аналітики кажуть: на західному кордоні найбільше російських військ розташовані саме довкола України. Відтак військова допомога США є вкрай важливою.
Також у випуску:
Зростає напруження навколо Ірану. Президент США ухвалив рішення ударити у відповідь, але в останню хвилину передумав.
Після чотирьох місяців блокади уряд Венесуели на початку червня відкрив кордон з Колумбією. Знімальна група "Голосу Америки" побувала у прикордонному колумбійському містечку.
Джерело: 24 канал
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