Голос Америки: У Вашингтоні обговорили Україну в контексті загрози РФ для США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – разом з Іраном ще однією потенційною загрозою для США є Росія. Про це 21 червня говорили у Вашингтоні на презентації дослідження про нарощення військових потужностей Кремля. Американські аналітики кажуть: на західному кордоні найбільше російських військ розташовані саме довкола України. Відтак військова допомога США є вкрай важливою.

Також у випуску: Зростає напруження навколо Ірану. Президент США ухвалив рішення ударити у відповідь, але в останню хвилину передумав. Після чотирьох місяців блокади уряд Венесуели на початку червня відкрив кордон з Колумбією. Знімальна група "Голосу Америки" побувала у прикордонному колумбійському містечку.

Джерело: 24 канал