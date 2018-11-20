Голос Америки. Українську журналістку Анастасію Станко відзначили відомою премією в США
У свіжому випуску "Голос Америки" – у Нью-Йорку українську журналістку Анастасію Станко відзначили премією "Свобода преси" за відданість професії.
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Джерело: 24 канал
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