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      Голос Америки. Українську журналістку Анастасію Станко відзначили відомою премією в США

      Голос Америки 23 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голос Америки" – у Нью-Йорку українську журналістку Анастасію Станко відзначили премією "Свобода преси" за відданість професії.

      Також у випуску:

      Інтерпол може очолити представник Кремля – американські сенатори та російські опозиціонери проти.

      Білий дім і НАТО: Росія не виконує договір про ліквідацію крилатих ракет.

       

      Теги: Новини України Голос Америки Новини США журналісти
      Джерело: 24 канал
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