Голос Америки. Як у США відреагували на здобуття премії імені Сахарова Олегом Сенцовим
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у посольстві США вважають, що бранець Кремля Олег Сенцов повинен особисто отримати премію Сахарова і Росія зобов'язана негайно його звільнити.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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