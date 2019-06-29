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      Голос Америки: Як відбулася зустріч Трампа з Путіним

      Голос Америки 228 Читать новость на русском

      У свіжому випуск у"Голосу Америки" – на саміті G20 в Японії відбулася зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Серед тем розмови було й українське питання, але про захоплених Росією моряків вони не говорили.

      Також у випуску:

      Путін запросив Трампа на "Парад перемоги", проте у Білому домі кажуть, що на запрошення поки не відповіли.

      Сенат схвалив проект закону про бюджетні асигнування на 2020 рік, в якому передбачені 300 мільйонів доларів для оборонної допомоги України.

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      Теги: Голос Америки Новини політики Новини США Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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