Голос Америки: Як відбулася зустріч Трампа з Путіним
У свіжому випуск у"Голосу Америки" – на саміті G20 в Японії відбулася зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Серед тем розмови було й українське питання, але про захоплених Росією моряків вони не говорили.
Також у випуску:
Путін запросив Трампа на "Парад перемоги", проте у Білому домі кажуть, що на запрошення поки не відповіли.
Сенат схвалив проект закону про бюджетні асигнування на 2020 рік, в якому передбачені 300 мільйонів доларів для оборонної допомоги України.
Джерело: 24 канал
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