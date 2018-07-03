Голос Америки. Які питання обговорили під час телефонної розмови Помпео і Лавров

У свіжому випуску "Голос Америки" – держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якої узгоджували позиції перед самітом Трампа та Путіна, а також обговорили питання щодо Сирії та Північної Кореї.

Також у випуску: Чи продовжує КНДР розвиток ядерного озброєння. Прес-секретар Білого дому запевняє про непохитність позиції США щодо анексії Криму та утримання відповідних санкцій в силі.