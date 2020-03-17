Голос Америки: Які радикальні методи застосовує світ для боротьби з коронавірусом
У свіжому випуску "Голосу Америки" – світ застосує радикальні методи, аби зупинити поширення коронавірусу: закриваються кордони, вводяться суворі карантини. Також на карантин йдуть ресторани, кав'ярні, кінотеатри, клуби та вводиться заборона на масові зібрання.
Також у випуску:
Посол Володимир Єльченко повідомив, що українці, у яких закінчується термін дії американської візи, зможуть без жодних проблем повернутися на батьківщину.
Коронавірус втрутився в президентську кампанію. Через його поширення демократичній партії довелося перенести дебати.
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