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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА
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      Голос Америки: Какие радикальные методы применяет мир для борьбы с коронавирусом

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – мир применит радикальные методы, чтобы остановить распространение коронавируса: закрываются границы, вводятся строгие карантины. Также на карантин идут рестораны, кафе, кинотеатры, клубы и вводится запрет на массовые собрания.

      Также в выпуске:

      Посол Владимир Ельченко сообщил, что украинцы, у которых заканчивается срок действия американской визы, смогут без проблем вернуться на родину.

      Коронавирус вмешался в президентскую кампанию. Из-за его распространения демократической партии пришлось перенести дебаты.

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      16 марта
      Теги: Новости США Голос Америки
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