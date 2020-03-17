Голос Америки: Какие радикальные методы применяет мир для борьбы с коронавирусом

В свежем выпуске "Голоса Америки" – мир применит радикальные методы, чтобы остановить распространение коронавируса: закрываются границы, вводятся строгие карантины. Также на карантин идут рестораны, кафе, кинотеатры, клубы и вводится запрет на массовые собрания.

Также в выпуске: Посол Владимир Ельченко сообщил, что украинцы, у которых заканчивается срок действия американской визы, смогут без проблем вернуться на родину. Коронавирус вмешался в президентскую кампанию. Из-за его распространения демократической партии пришлось перенести дебаты.