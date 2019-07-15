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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Голос Америки: Яким може бути склад коаліції в Україні

      Голос Америки 226 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – на думку експертів зі США, партія "Слуга народу" має обмаль шансів отримати більшість у парламенті, тож потребуватиме партнера для формування коаліції. Вони переконані, що їй варто об'єднатися з "Голосом" Святослава Вакарчука. Крім цього, американці бачать подвійну небезпеку у виході "Опозиційної платформи – За життя" на друге місце в рейтингах.

      Також у випуску:

      Представники української громади вийшли під стіни італійського консульства у Нью-Йорку, вимагаючи звільнити Віталія Марківа.

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      Теги: Новини України Новини США Новини політики Парламентські вибори 2019 Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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