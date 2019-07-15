Голос Америки: Яким може бути склад коаліції в Україні

У свіжому випуску "Голосу Америки" – на думку експертів зі США, партія "Слуга народу" має обмаль шансів отримати більшість у парламенті, тож потребуватиме партнера для формування коаліції. Вони переконані, що їй варто об'єднатися з "Голосом" Святослава Вакарчука. Крім цього, американці бачать подвійну небезпеку у виході "Опозиційної платформи – За життя" на друге місце в рейтингах.

Також у випуску: Представники української громади вийшли під стіни італійського консульства у Нью-Йорку, вимагаючи звільнити Віталія Марківа.

Джерело: 24 канал