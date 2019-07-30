Голос Америки: У США застерегли щодо можливого реваншу Медведчука
У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти у США висловили застереження щодо отримання Медведчуком крісла заступника спікера парламенту . Адже "Опозіційна платформа – За життя" отримала друге місце на виборах до ВРУ. На їх думку, кум Путіна дуже розумний та має поганий вплив. Тому найкраще, що можна зробити – це максимально ізолювати його.
Також у випуску:
Що у США думають про нові призначення Зеленського та як коментують протести в Росії та дії російської влади.
Історія 15-річного хлопця з Донбасу, який побував на канікулах в Канаді за програмою "Від родини до родини".
Джерело: 24 канал
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