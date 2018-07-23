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Голосовий помічник Amazon Alexa навчиться розпізнавати мову жестів

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Amazon Alexa навчиться розпізнавати мову жестів
Amazon Alexa навчиться розпізнавати мову жестів / Фото з вільних джерел

Генеральний менеджер сервісів Amazon Абхішек Сінгх розробив програму, яка дозволить голосовому помічнику Alexa реагувати на мову жестів. Варто зазначити, що новинка використовує систему на основі камери, яка виявляє та розпізнає жести, а потім конвертує їх у текст.

Про це повідомляє BBC.

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За кілька останніх років популярність голосових помічників значно зросла. Проте для людей, які мають вади слуху, майбутнє із пристроями, які керуються за допомогою голосових команд, не таке яскраве. Тому Абхішек Сінгх вирішив запрограмувати Amazon's Alexa так, щоб асистент відповідав у текстовій формі на мову жестів.

Для цього винахідник використав платформу для машинного навчання Tensorflow, яка фіксує неодноразові рухи перед веб-камерою, щоб навчити систему основи мови жестів. А коли система почала реагувати на рухи, він поєднав її із програмним забезпеченням Google для текстової ретрансляції.

Проте, не всі поділяють оптимізм Сінгха.

Систему, яка повністю здатна розпізнавати мову жестів, буде важко розробляти, оскільки вона вимагає як комп'ютерного бачення, так і розуміння мови,
– зазначив експерт із взаємодії людини з комп'ютером з Університету Карнегі-Меллона Джефрі Бігман.

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Теги: Штучний інтелект Техно Amazon
Джерело: 24 Канал
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