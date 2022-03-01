Рикун фактично здав громаду російським окупантам без бою, що ідентифікується як державна зрада.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Повне повідомлення Рикуна:

Я, як голова Михайлівської громади, провів перемовини з керівництвом російських військ, які зараз базуються у відділенні поліції.

Ситуація наступна: росіяни обіцяють не перешкоджати роботі наших служб, обіцяють не займатись мародерством, не стрілятимуть в житловий сектор та не руйнуватимуть інфраструктуру.

Окрім цього, обіцяють покинути нашу землю через декілька днів.

Вводиться комендантська година. Автомобілі будуть перевірятись для уникнення агресії, бажано

Я звертаюсь до всіх з проханням зберігати спокій, не робити провокацій та разом пережити цей складний час!