Слідчі досі не знайшли організаторів та замовників злочину, який стався у ніч на 11 серпня. Тоді колишньому очільнику Офісу Президента України намагалися спалити елітний електрокар "Тесла". Авто зазнало серйозних пошкоджень.

Керівник Національної поліції Ігор Клименко в інтерв’ю виданню "РБК-Україна" розповів про статус справи, яку відкрили за фактом знищення майна Андрія Богдана.

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Остаточних висновків ще немає

За словами Клименка, наразі говорити про результати роботи слідчого ще зарано, оскільки вони не є остаточними.

"Слідство триває і у нас є досить серйозні напрацювання", – сказав він.

Богдан не єдиний

За останній рік невідомі особи підпалили цілу низку транспортних засобів людей, які так чи інакше потрапили у немилість до керівництва Офісу Президента. Так, окрім Богдана, автівки спалювали журналістам "Схем", що розслідували незаконне використання кортежів та спецсигналів можновладцями, Гео Леросу, який звинувачував Андрія Єрмака у корупційних схемах, а також учаснику скандалу із "плівками" голови ОПУ Андрію Штанько.

Що відомо про підпал автомобіля Богдана?