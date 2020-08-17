Голова НБУ розповів, коли Україні очікувати новий транш від МВФ
Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що у 2020 році Україна може отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду. Принаймні свіжий макропрогноз Нацбанку побудований з урахуванням цих грошей.
Про це Кирило Шевченко розповів в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".
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Очільник регулятора зазначив, що Нацбанк перебуває в постійному діалозі як з МВФ, так і з міжнародними партнерами. І Україна успішно рухається до виконання положень меморандуму.
Точних дат отримання другого траншу немає. Кирило Шевченко посилається на "відпускний сезон" і стверджує, що про час надходження коштів стане відомо ближче до кінця серпня.
"Вважаю, що продовження позитивної динаміки співпраці стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року", – наголосив голова НБУ.
Що відомо про програму співпраці України з МВФ:
- 21 травня Україна та МВФ домовилися про нову програму кредитування Stand By Arrangement (SBA).
- 9 червня у МВФ ухвалили рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів доларів за новою 18-місячною програмою фінансування. Гроші мають піти на боротьбу з наслідками COVID-19.
- Зокрема, місія МВФ приїде в Україну у липні – серпні.
- Україна повністю отримала 2,1 мільярда доларів першого траншу від МВФ – перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 мільярда доларів.