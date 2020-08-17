Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що у 2020 році Україна може отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду. Принаймні свіжий макропрогноз Нацбанку побудований з урахуванням цих грошей.

Про це Кирило Шевченко розповів в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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Очільник регулятора зазначив, що Нацбанк перебуває в постійному діалозі як з МВФ, так і з міжнародними партнерами. І Україна успішно рухається до виконання положень меморандуму.

Точних дат отримання другого траншу немає. Кирило Шевченко посилається на "відпускний сезон" і стверджує, що про час надходження коштів стане відомо ближче до кінця серпня.

"Вважаю, що продовження позитивної динаміки співпраці стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року", – наголосив голова НБУ.

Що відомо про програму співпраці України з МВФ: