Очільник Житомирської ОДА Віталій Бунечко сподівається, що регіон не потрапить до червоної зони. Однак за потреби готовий забезпечити виконання всіх рішень центральної влади.

Якщо Житомирщина потрапить у червону зону

Віталій Бунечко сподівається, що епідеміологічна ситуація у Житомирі та області не призведе до потрапляння регіону у червону карантинну зону. Про це глава Житомирської ОДА розповів Інтерфакс-Україна.

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Однак глава ОДА наголошує, що готовий забезпечити виконання всіх рішень центральної влади.

У мене є дуже щира надія, що Житомир і Житомирська область не потраплять до червоної зони. Але в разі, якщо ми потрапимо туди, прийматимемо рішення, які будуть ухвалені урядом, і їх виконуватимемо,

– зазначив Бунечко.

Очільник ОДА додав, що він не бере участі в місцевих виборах і йому не потрібна політика. "Я розумію, що я, як представник президента в Житомирській області, повністю імплементуватиму рішення Кабінету Міністрів, і, коли потрібно, за допомогою жорстких заходів", – наголосив він.

Забезпеченість лікарень

Бунечко зазначив, що наразі всі лікарні області забезпечені засобами індивідуального захисту, виплати лікарям здійснюються повністю.

"У нас 95% лікарів, які борються з COVID-19, застраховані, і ми цю цифру доведемо до 100% найближчими днями", – розповів Бунечко. Та додав, що розуміє: друга хвиля може не обійти область. Тому там готуються і до такого варіанту.

Зверніть увагу! Станом на 7 вересня в регіоні на COVID-19 захворіли 3 746 людей. Одужати вдалося 2 089 хворим, померли – 74.

До слова, з опівночі 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування.

У яких карантинних зонах Житомирщина

до помаранчевої зони потрапили міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський та Попільнянський райони Житомирської області;

потрапили міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський та Попільнянський райони Житомирської області; до жовтої – міста Житомир та Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчінський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області.

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